Агент Тюкавина о «Спартаке»: «Для него это дежурная команда»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о матче со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Костя поучаствовал во всех голах, вышел заряженным. При счете 3:2 не было смысла его заменять. Он мог еще забить и вообще закончить игру. Но за все отвечает тренер. Вообще он со «Спартаком» хорошие игры выдает. Дежурная команда для него. Наверное, такая игра тренерам не очень нравится. Было много ошибок с обеих сторон, но болельщикам должно понравиться. В хоккее не всегда счет такой бывает», — цитирует агента «Евро-Футбол».

«Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 15 апреля.