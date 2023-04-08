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8 апреля, 23:19

Дмитрий Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»

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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3). Хавбек отметился голом.

«У Захаряна есть ряд сильных качеств, очень перспективный футболист, просто сейчас череда неудач у всей команды и потому, возможно, его игра не так сильно бросается в глаза, — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина. — Арсен забил «Спартаку», неплохо играл, но нужно прибавлять. Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего. Соответствует ли он уровню «Челси»? И в «Челси» есть футболисты не уровня «Челси». Захарян может там заиграть — это факт. Его могут взять на перспективу и сначала отдать в аренду».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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