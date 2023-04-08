Дмитрий Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3). Хавбек отметился голом.

«У Захаряна есть ряд сильных качеств, очень перспективный футболист, просто сейчас череда неудач у всей команды и потому, возможно, его игра не так сильно бросается в глаза, — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина. — Арсен забил «Спартаку», неплохо играл, но нужно прибавлять. Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего. Соответствует ли он уровню «Челси»? И в «Челси» есть футболисты не уровня «Челси». Захарян может там заиграть — это факт. Его могут взять на перспективу и сначала отдать в аренду».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.