Агент Фомина считает, что игрок выиграл премию «Джентльмен года» абсолютно заслуженно

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу игрока в премии «Джентльмен года 2022».

— Я очень рад и доволен. Считаю, что он выиграл эту премию абсолютно заслуженно.

— Есть мнение, что Фомин выиграл премию «Джентльмен года» за решение не раздувать историю с Наилем Умяровым.

— Никаких историй никто раздувать не будет. Даня — настоящий мужчина, он не реагирует на провокационные моменты. Мы вчера виделись, разговаривали. Когда «Спартак» играл с «Динамо», Даня пожал руку Наилю Умярову. Никаких вопросов, они спортсмены, профессиональные футболисты. Даня не обращает внимание на такое.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.