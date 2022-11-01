Агент Евсеева: «Ни с кем из руководства «Локомотива» я не общался. Не было ни звонка, ничего»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Локомотива» к специалисту.

— Была информация, что «Локомотив» рассматривал Вадима Евсеева на пост главного тренера. Кто-то связывался с вами?

— Ни с кем из руководства «Локомотива» я не общался. Не было ни звонка, ничего.

— Говорят, что у Евсеева есть лобби в руководстве «Локомотива».

— Может быть, но никто не выходил на меня или Вадима Евсеева.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».