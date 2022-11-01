Кобелев о Фомине: «Он всегда играет надежно»
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» поздравил Даниила Фомина с призом «Джентельмен года 2022».
«Даня Фомин — молодец. Очень нравится его форма в последнее время. Считаю, что Даня заслужил награду «Джентельмен года». Он всегда играет надежно и всегда с уважением относится к сопернику», — сказал Кобелев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Фомин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Динамо».
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|И
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|
1
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|3
|0
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|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
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|24
|
7
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|7
|2
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|23
|
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|15
|7
|1
|7
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|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
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|21
|
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|Урал
|15
|5
|2
|8
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|
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|4
|5
|6
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|17
|
12
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|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
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30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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