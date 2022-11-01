Кобелев о Фомине: «Он всегда играет надежно»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» поздравил Даниила Фомина с призом «Джентельмен года 2022».

«Даня Фомин — молодец. Очень нравится его форма в последнее время. Считаю, что Даня заслужил награду «Джентельмен года». Он всегда играет надежно и всегда с уважением относится к сопернику», — сказал Кобелев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Фомин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Динамо».