Агент Фернандеса заявил, что футболист будет полностью здоров через две недели

Альберто Ромеро, агент защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«Роберто отлично себя чувствует. Сейчас идет процесс реабилитации. Через две недели он будет полностью здоров и готов к полноценным тренировкам», — приводит слова Ромеро Sport24.

22-летний парагваец получил травму в матче с «Химками» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 26 матчах «Динамо» во всех турнирах и забил 2 мяча.