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Сегодня, 13:01

Деменко считает, что у Облякова есть шанс перейти из ЦСКА в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко заявил, что хавбек ЦСКА Иван Обляков может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Конечно, у Облякова есть однозначный шанс перейти в «Зенит». Это зависит от самого Вани, захочет ли он туда после ЦСКА. Сейчас «Зенит» понимает, что они упустили хорошего игрока. Думаю, Обляков входит в список «Зенита» на усиление. Но одно дело играть в ЦСКА, другое — в «Зените». Мы видели сейчас пример Бакаева из «Спартака», ему не дают шанса. Поэтому Обляков еще лишний раз подумает. Но с точки зрения ресурсов у «Зенита» не будет проблем с его подписанием», — приводит слова Деменко

24-летний Обляков — воспитанник СШОР «Зенит», из которой он перешел в «Уфу» в 2016-м году, а в 2018-м оказался в ЦСКА.

В нынешнем сезоне за московскую команду полузащитник провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач.

Transfermarkt оценил Облякова в 7,5 млн евро. Контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-u-oblyakova-est-shans-perejti-iz-tcska-v-zenit/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
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