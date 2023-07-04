Бывшего администратора «Спартака» Хаджи выпишут из больницы 6 июля

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал «СЭ» о своем самочувствии.

Ранее в интервью Sport24 бывший менеджер красно-белых сообщил о госпитализации.

«У меня был инфаркт, поэтому мне надо ходить проверяться, чтобы все было в порядке. Чувствую себя хорошо! В четверг меня уже выпишут», — сказал Хаджи «СЭ».

77-летний Хаджи работал в «Спартаке» с 1983 по 2008 год.