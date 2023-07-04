Бывшего администратора «Спартака» Хаджи выпишут из больницы 6 июля
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал «СЭ» о своем самочувствии.
Ранее в интервью Sport24 бывший менеджер красно-белых сообщил о госпитализации.
«У меня был инфаркт, поэтому мне надо ходить проверяться, чтобы все было в порядке. Чувствую себя хорошо! В четверг меня уже выпишут», — сказал Хаджи «СЭ».
77-летний Хаджи работал в «Спартаке» с 1983 по 2008 год.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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