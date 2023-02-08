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Агент Дзюбы может получить от московского «Локомотива» более 7 миллионов рублей

Алина Савинова
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Агент форварда Артема Дзюбы может получить более 7 миллионов рублей за переход футболиста в «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 и будет получать 2,5 миллиона в месяц. Однако по информации источника, сумма заработка нападающего в московском клубе составит более 4 миллионов рублей за счет бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в РПЛ.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого россиянин забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzyuby-mozhet-poluchit-ot-lokomotiva-bolee-7-mln-rublej/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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