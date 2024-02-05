Семак: «На сегодняшний день приоритетная схема для «Зенита» — 4-3-3»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Аль-Духаилем» (2:0) в товарищеском матче в Кубке равноправия.

«Я думаю, что мы должны быть гибкими тактически, смотреть на то, как выглядят наши игроки, и ставить в состав сильнейших. На сегодняшний день 4-3-3 — приоритетная для нас схема ввиду подбора игроков и их качеств. При этом у нас есть достаточное количество качественных защитников — прежде всего хорошая конкуренция в центральной зоне. Возможно, будем использовать игру с тремя защитниками», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

6 февраля «Зенит» встретится с армянским клубом «Ноа». Начало — в 17.00 мск. «Аль-Духаиль» 9-го числа сыграет с «Сантосом».