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3 марта 2025, 05:41

Агент — о дебюте Дркушича за «Зенит»: «Он сыграл очень хорошо, я доволен»

Сергей Разин
корреспондент

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, оценил дебютный матч словенского футболиста в составе петербургской команды.

«Он сыграл очень хорошо, особенно учитывая, что большую часть матча он отыграл на не свойственной для него позиции опорного полузащитника. Жаль, что матч завершился ничьей, но первый тур после большой паузы всегда трудный. В целом я очень доволен тем, как Ваня сыграл», — приводит слова Ратковицы «ВсеПроСпорт».

Дркушич летом 2024 года подписал контракт с «Зенитом» на 5 лет. Первую часть сезона словенец провел в аренде в «Црвене Звезде».

Источник: ВсеПроСпорт
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ФК Зенит
Ваня Дркушич
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
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