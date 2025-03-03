Бабич надеется, что новички помогут «Спартаку» завоевать чемпионство

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» оценил зимние трансферы красно-белых.

«Зимние трансферы? У нас хорошие футболисты, обладающие сильными качествами. Я надеюсь, что это поможет нам в битве за чемпионство», — сказал Бабич «СЭ».

После победы над «Оренбургом» (2:0) «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Красно-белые по дополнительным показателям уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.