Агент Дркушича и Богосаваца — о будущем футболистов: «Никто не понимает, что произойдет дальше»
Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича и футболиста «Ахмата» Мирослава Богосаваца, ответил на вопрос о будущем футболистов.
«Все немного растеряны, никто не понимает, что может произойти дальше. В первую очередь, парни ждут какой-то информации от своих клубов. Давайте посмотрим, что будет происходить в следующие несколько дней. После этого будем принимать решение», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.
В минувшем сезоне 26-летний Богосавац провел 25 матчей в чемпионате России и отдал 4 результативные передачи. На счету 23-летнего Дркушича 26 игр, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
24 июня в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
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15
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