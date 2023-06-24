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Машкарин — о возвращении Фернандеса в ЦСКА: «Наверное, Марио хочет с армейцами в очередной раз стать чемпионом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин предположил, что может быть стимулом для защитника Марио Фернандеса вернуться в Россию и возобновить карьеру в московском клубе.

«Я думаю, что денег он уже подзаработал. И сейчас им движут какие-то другие вещи. Наверное, Марио хочет с ЦСКА в очередной раз стать чемпионом. Возможно, это такой вызов для самого себя, особенно, когда есть такой серьезный соперник как «Зенит», который доминирует. И стимул — попытаться его обыграть, составить конкуренцию и стать чемпионом», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре 2022-го он вернулся в «Интернасьонал», однако в апреле 2023 года разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-motivatsiej-dlya-fernandesa-mozhet-by-t-zhelanie-oby-grat-zenit-i-stat-s-tsska-chempionom/
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