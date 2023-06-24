Юрий Окрошидзе назначен тренером вратарей «Черноморца»
Бывший игрок «Зенита» Юрий Окрошидзе назначен тренером вратарей клуба «Черноморца», сообщает пресс-служба питерской команды.
Окрошидзе присоединится к тренерскому штабу Константина Зырянова, который стал главным тренером команды из Новороссийска в октябре 2022 года.
Ранее он работал в должности тренера вратарей дублирующего состава «Зенита», в сезоне-2013/14 входил в тренерский штаб «Томи». В 2014 году стал тренером вратарей «Зенита» — 2, а с 2018 года начал работать с молодежной командой сине-бело-голубых.
Источник: ФК «Зенит»
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