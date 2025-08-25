Агент Макарова: «Динамо» для него стало домом, он с удовольствием остался бы в клубе до конца карьеры»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с клубом о новом контракте.

— В начале сезона я говорил, что доверие — это самое главное для футболиста. Макаров хороший футболист с российским паспортом. Тренер в него поверил. Он заслужил этот шанс своим трудом. До этого он не бросил якорь, а все время работал и ждал шанса, которым воспользовался. Денис мотивирован, получает удовольствие от футбола. И это самое главное.

— Ведутся ли переговоры с «Динамо» о новом контракте?

— Нет, пока мы ни с кем не общались. У нас еще год контракта. Денис нацелен играть в каждом матче и приносить пользу команде. «Динамо» для него стало домом, он бы с удовольствием остался бы в клубе до конца своей карьеры, чтобы приносить пользу и радовать болельщиков, — сказал Бабырь «СЭ».

Макаров в этом сезоне провел за «Динамо» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.