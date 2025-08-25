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Агент Макарова: «Динамо» для него стало домом, он с удовольствием остался бы в клубе до конца карьеры»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с клубом о новом контракте.

— В начале сезона я говорил, что доверие — это самое главное для футболиста. Макаров хороший футболист с российским паспортом. Тренер в него поверил. Он заслужил этот шанс своим трудом. До этого он не бросил якорь, а все время работал и ждал шанса, которым воспользовался. Денис мотивирован, получает удовольствие от футбола. И это самое главное.

— Ведутся ли переговоры с «Динамо» о новом контракте?

— Нет, пока мы ни с кем не общались. У нас еще год контракта. Денис нацелен играть в каждом матче и приносить пользу команде. «Динамо» для него стало домом, он бы с удовольствием остался бы в клубе до конца своей карьеры, чтобы приносить пользу и радовать болельщиков, — сказал Бабырь «СЭ».

Макаров в этом сезоне провел за «Динамо» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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 3 1 1
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