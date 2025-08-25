Карпин — о беге Миранчука: «В сборной не было проблем никогда»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о физической готовности Антона Миранчука.

— У вас нет претензий, как Миранчук выкладывается по дистанции, преодоленной за матч в сборной?

— В сборной не было проблем никогда. Поэтому и вызывали. Если бы были проблемы, не вызывали бы, — сказал Карпин «СЭ» на открытии детской футбольной школы «Динамо» Новая Рига.

После перехода Миранчука в «Динамо» президент «Сьона» Кристиан Константин отметил: «Я думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.