Агент Чистякова уверен, что в «Зените» будет честная конкуренция после прихода Эраковича
Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, предположил, изменится ли положение футболиста после прихода в команду Страхиньи Эраковича из «Црвены Звезды».
— Нет ли опасений, что приход Эраковича повлияет на будущее Чистякова в «Зените»? Снова начнутся проблемы с игровой практикой?
— У меня нет опасений. Почему они должны быть? — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
— Все-таки за Эраковича заплачено 8 миллионов евро. Вряд ли Семак будет держать его на скамейке запасных. Плюс есть Ренан.
— В футбол же играют не деньги, а живые футболисты. Кто как будет выглядеть, тот и будет играть, наверное.
— У вас есть надежда, что будет честная конкуренция, а не по деньгам будут смотреть?
— Я уверен в этом.
23 июля стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 22-летним сербским игроком по схеме «4+1».
Чистяков в 2020 году выступал за «Зенит» на правах аренды из «Ростова», а в 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника. Соглашение 29-летнего Чистякова с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.
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1
|Краснодар
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|Зенит
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|2-0
|3
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3
|Урал
|1
|1
|0
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|2-1
|3
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4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
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Мирлинд Даку
Рубин
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1