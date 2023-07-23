Махмудов считает, что российский чемпионат стал слабее после отстранения команд из еврокубков

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов в комментарии для «СЭ» оценил уровень российского чемпионата после отстранения команд от международных турниров.

«Лига стала слабее, но не очень сильно. Зато стало интереснее! Я смотрю результаты, раньше постоянно было 0:0, 0:1. Команды сидели в обороне. Но сейчас в России более атакующий футбол, это стало интереснее смотреть!», — сказал Махмудов «СЭ».

31-летний Махмудов выступает за «Нефтчи». 18 июля азербайджанская команда уступила «Спартаку» (0:2) в товарищеском матче, который проходил в Москве.