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3 марта, 19:06

Агент Чистякова: «Дмитрия отлично приняли в «Сочи»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, рассказал об адаптации футболиста в черноморском клубе.

«Дмитрий отлично себя чувствует, он прошел с командой сборы, он готов. Его отлично приняли в команде, никаких проблем. Впереди много работы, будем надеется, что Дмитрий будет получать достаточное количество игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

До конца текущего сезона Чистяков будет выступать за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Всего в этом сезоне 30-летний футболист провел 5 матчей в РПЛ и 2 — в FONBET Кубке страны.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
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 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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