Агент Чистякова: «Дмитрия отлично приняли в «Сочи»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, рассказал об адаптации футболиста в черноморском клубе.

«Дмитрий отлично себя чувствует, он прошел с командой сборы, он готов. Его отлично приняли в команде, никаких проблем. Впереди много работы, будем надеется, что Дмитрий будет получать достаточное количество игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

До конца текущего сезона Чистяков будет выступать за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Всего в этом сезоне 30-летний футболист провел 5 матчей в РПЛ и 2 — в FONBET Кубке страны.