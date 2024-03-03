Пивоваров: «Жалоба «Динамо» против Норманна удовлетворена, будет денежная компенсация»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб получил подтверждение решения палаты ФИФА, что жалоба бело-голубых против бывшего футболиста клуба Матиаса Норманна удовлетворена.

«Наша жалоба против Норманна удовлетворена. Это будет денежная компенсация, выплата будет солидарна на Норманна и его клуб», — сказал Пивоваров.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.