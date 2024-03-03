Быстров озвучил сумму, за которую выйдет на поединок по правилам ММА

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал сумму, за которую он готов провести бой по правилам ММА.

«Миллион долларов. Это очень много? Ну, значит, не надо мне выходить», — цитирует экс-полузащитника Sport24.

40-летний Быстров является двукратным чемпионом России, а также бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Будучи футболистом, Быстров выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».