Агент Чистякова отреагировал на интерес Осинькина к футболистам «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на слова главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, который заявил о желании подписать пару игроков сине-бело-голубых.

— Главный тренер «Крыльев Советов» сказал, что ему было бы интересно подписать пару игроков «Зенита».

— Пускай и подписывают пару, — приводит «Спорт День за Днем» слова Талаева.

— Один из них Дмитрий.

— Хорошо, один из них Дмитрий. Когда Игорь Витальевич скажет, что ему интересен Чистяков, тогда можете задать вопрос.

— Сейчас все Дмитрия устраивает в «Зените»?

— Дмитрия не может все устраивать, он не играет. Но это точно не значит, что все игроки петербургского клуба будут готовы перейти в те клубы, которые будут говорить о том, что готовы подписать кого-то из «Зенита». Там много, кто сидит на скамейке.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 2 матча в РПЛ и один — в FONBET Кубке России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате страны, набрав 23 очка за 12 туров.