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22 октября, 23:54

Агент Чистякова отреагировал на интерес Осинькина к футболистам «Зенита»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на слова главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, который заявил о желании подписать пару игроков сине-бело-голубых.

— Главный тренер «Крыльев Советов» сказал, что ему было бы интересно подписать пару игроков «Зенита».

— Пускай и подписывают пару, — приводит «Спорт День за Днем» слова Талаева.

— Один из них Дмитрий.

— Хорошо, один из них Дмитрий. Когда Игорь Витальевич скажет, что ему интересен Чистяков, тогда можете задать вопрос.

— Сейчас все Дмитрия устраивает в «Зените»?

— Дмитрия не может все устраивать, он не играет. Но это точно не значит, что все игроки петербургского клуба будут готовы перейти в те клубы, которые будут говорить о том, что готовы подписать кого-то из «Зенита». Там много, кто сидит на скамейке.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 2 матча в РПЛ и один — в FONBET Кубке России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате страны, набрав 23 очка за 12 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-chistyakova-otreagiroval-na-interes-osinkina-k-igrokam-zenita
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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