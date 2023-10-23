Арутюнянц надеется на возвращение «Ростова» прошлого сезона

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о победе команды над «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ (3:0).

«Очень нужные три очка. Сейчас важно набирать как можно больше очков, выходить из ситуации, выйти с низа турнирной таблицы, стараться подняться наверх и двигаться от матча к матчу», — приводит «РБ Спорт» слова Арутюнянца.

Также он ответил на вопрос, означает ли эта победа возвращение «Ростова» прошлого сезона.

«Будем надеяться, что да. Но это всего одна игра. Впереди много матчей», — добавил специалист.

«Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков. 28 октября ростовчане на своем поле примут «Локомотив». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.