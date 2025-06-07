Агент Батракова заявил, что «Локомотив» договорился о продлении контракта с игроком

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с 19-летним россиянином.

«Точную дату подписания нового контракта я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/29. По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», — приводит РИА «Новости» слова Кузьмичева.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 он принял участие в 37 матчах железнодорожников во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Батраковым интересуется лиссабонский «Спортинг».