Baza: «Спортинг» предлагал 12 миллионов евро за Батракова

Лиссабонский «Спортинг» интересовался полузащитником «Локомотива» и сборной России Алексеем Батраковым, сообщает Baza.

По информации источника, несколько месяцев назад португальский клуб предлагал за 19-летнего россиянина 12 миллионов евро. «Локомотив» ответил, что готов вести переговоры при предложении не менее 20 миллионов. После этого «Спортинг» вышел из переговоров.

В прошедшем сезоне воспитанник «Локомотива» провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.