Булыкин считает, что Карпин не должен совмещать работу в «Динамо» и сборной

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина в московский клуб.

Ранее «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист 16 июня проведет первую тренировку в «Динамо».

«Что касается возможного сочетания Карпина и московского «Динамо», то посмотрим, результат покажет, я лично выступаю за то, чтобы тренер не совмещал работу в сборной и клубе», — цитирует Булыкина ТАСС.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.