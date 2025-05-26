Лучшие судьи РПЛ — Левников, Чистяков и Сухой

По общему числу назначений в чемпионате России-2024/25 снова, как и в предыдущем турнире, лидирует Андрей Фисенко. Ему по-прежнему не дают игры в роли судьи, но он 42 раза назначался видеоарбитром (ВАР) и ассистентом видеоарбитра (АВАР).

Из тех, кто выходил на поле, наибольшим доверием руководства департамента судейства и инспектирования РФС пользуются Кирилл Левников (20 матчей в роли судьи), Артем Чистяков и Алексей Сухой (по 18). Логично предположить, что они и возглавят рейтинг арбитров РПЛ.

Только 7 встреч у Владислава Безбородова, успевшего преодолеть рубеж 300 матчей, а затем отстраненного до конца сезона.

Среди ассистентов наибольшее доверие к Дмитрию Ермакову (22 игры), а также к Максиму Гаврилину (21 матч и еще 3 — в роли АВАР), Андрею Образко и Рустаму Мухтарову (по 21).