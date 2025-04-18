Агент Батракова о новом контракте: «У болельщиков нет повода для беспокойств»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с железнодорожникам по новому контракту.

«Каких-то промывных вещей нет. Мы в рабочем диалоге. У болельщиков нет повода для беспокойств, что может что-то не сложится. Обе стороны хотят продлиться действующее соглашение. Пока работаем над новым документом. Поводов для беспокойств я точно не вижу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач.