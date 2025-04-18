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Сегодня, 16:02

Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян: «Надеюсь, с нами Зиньковского ждет большое будущее»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с «СЭ» высказался о возможном продлении аренды полузащитника Антона Зиньковского.

— Хочу сказать только одно: Антон Зиньковский большой молодец. Ему нужно прибавлять в каждом матче. Для Самары и самарских болельщиков он один из самых узнаваемых и любимых футболистов. Он это чувствует и знает. С каждым матчем он только прибавляет. Хочу ему пожелать удачи. Надеюсь, с «Крыльями» его ждет большое будущее, — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

28-летний футболист перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака» в феврале этого года. В текущем сезоне полузащитник провел за самарскую команду 6 матчей.

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
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Зенит – Химки
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