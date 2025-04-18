Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян: «Надеюсь, с нами Зиньковского ждет большое будущее»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с «СЭ» высказался о возможном продлении аренды полузащитника Антона Зиньковского.

— Хочу сказать только одно: Антон Зиньковский большой молодец. Ему нужно прибавлять в каждом матче. Для Самары и самарских болельщиков он один из самых узнаваемых и любимых футболистов. Он это чувствует и знает. С каждым матчем он только прибавляет. Хочу ему пожелать удачи. Надеюсь, с «Крыльями» его ждет большое будущее, — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

28-летний футболист перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака» в феврале этого года. В текущем сезоне полузащитник провел за самарскую команду 6 матчей.