Агент Барриоса: «Мы пока не знаем, когда он вернется на поле. Нужно еще время»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса рассказал о ходе восстановления футболиста от травмы плеча.

«Вильмар очень хорошо восстанавливается. Но мы пока не знаем, когда именно он вернется на поле. Нужно еще время», — приводит Sport24 слова Поссо.

Из-за травмы Барриос пропустил матч четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, 5:6 — пенальти) и игру 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Всего в сезоне-2022/23 29-летний колумбиец забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Зенит» во всех турнирах.