Клотет о назначении главным тренером «Торпедо»: «Не терпится скорее приступить к работе»
Испанец Жозеп Клотет прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Торпедо».
Московский клуб объявил о заключении контракта со специалистом сегодня, 28 марта.
«Мне не терпится поскорее приступить к работе в «Торпедо». Будем стремиться создать и развить крепкую взаимосвязь между нашими игроками и болельщиками», — приводит пресс-служба автозаводцев слова Клотета.
По информации «СЭ», контракт 45-летнего испанца с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/3258
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