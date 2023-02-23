Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Агент Баринова объяснил, почему игрок не перешел из «Локомотива» в «Бешикташ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему футболист не перешел из московского клуба в «Бешикташ».

«Обиды из-за сорвавшегося трансфера нет. Это профессиональный спорт и рабочие моменты. Все, что ни делается, — к лучшему. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Было предложение, а клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелегкие времена. Без Димы «Локо» было бы непросто — игра со «Спартаком» это показала. Турция — очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале, — там было чуть меньше 4 миллионов евро. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 миллионов евро плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило. Руководство «Локо» не говорило, за сколько было бы готово отпустить Баринова. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока. Предложили 5 миллионов — не устроило. Может, предложили бы 7 миллионов евро — устроило бы. Нет смысла обсуждать. Сейчас у Баринова цели и задачи внутри России. Надо решать проблемы, выбираться из стыковой зоны», — приводит слова Банатина «Чемпионат».

Он также заявил, что футболист развивается от игры к игре.

«Все спортсмены амбициозные — и Бара хочет развиваться. Конечно, если был бы вариант с чемпионатом уровнем выше, то мы бы сейчас рассмотрели предложение. Дима — профессионал, он спокойно принял тот факт, что не получилось уехать. У него такая черта характера: если не получилось — окей. Рабочий момент, работаем дальше», — добавил Банатин.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007417-agent-barinova-podrobno-obyasnil-pochemu-igrok-ne-pereshyol-iz-lokomotiva-v-beshiktash.html
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роша: «Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости