Агент Баринова объяснил, почему игрок не перешел из «Локомотива» в «Бешикташ»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему футболист не перешел из московского клуба в «Бешикташ».

«Обиды из-за сорвавшегося трансфера нет. Это профессиональный спорт и рабочие моменты. Все, что ни делается, — к лучшему. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Было предложение, а клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелегкие времена. Без Димы «Локо» было бы непросто — игра со «Спартаком» это показала. Турция — очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале, — там было чуть меньше 4 миллионов евро. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 миллионов евро плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило. Руководство «Локо» не говорило, за сколько было бы готово отпустить Баринова. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока. Предложили 5 миллионов — не устроило. Может, предложили бы 7 миллионов евро — устроило бы. Нет смысла обсуждать. Сейчас у Баринова цели и задачи внутри России. Надо решать проблемы, выбираться из стыковой зоны», — приводит слова Банатина «Чемпионат».

Он также заявил, что футболист развивается от игры к игре.

«Все спортсмены амбициозные — и Бара хочет развиваться. Конечно, если был бы вариант с чемпионатом уровнем выше, то мы бы сейчас рассмотрели предложение. Дима — профессионал, он спокойно принял тот факт, что не получилось уехать. У него такая черта характера: если не получилось — окей. Рабочий момент, работаем дальше», — добавил Банатин.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.