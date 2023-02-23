Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:09

Роша: «Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что мечтает выступить в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

— С Вагнером и Карвальо ЦСКА побеждал в Европе. Как бы сейчас команда выступила в Лиге чемпионов?

— Тут тренеру виднее, он же выбирает состав и тактику! А мы только выполняем его задачи. Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира. Чтобы эти мечты исполнились, сейчас я должен работать как можно больше, — приводит Sport24 слова Роши.

— С тобой Бразилия забралась бы в Катаре подальше?

Хотел бы надеяться, что да! Но там полным-полно прекрасных футболистов на всех позициях. Они сильнее тех, что были у Хорватии, и никто не ожидал нашего вылета в четвертьфинале. Я сам с женой был на матче со Швейцарией (1:0) и видел силу команду Тите.

В текущем сезоне 28-летний Роша провел за армейцев 17 матчей и отметился 2 забитыми голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-ochen-khochetsya-poigrat-v-lige-chempionov-sygrat-na-chempionate-mira
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мележиков сообщил, что тренерский штаб «Спартака» положительно оценил работу клуба в трансферное окно
Урунов перешел в «Навбахор» на правах свободного агента
Булыкин заявил, что Абаскаль здорово поработал со «Спартаком» на сборах
Виталий Лысцов перешел в «Химки»
Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета «Локомотива» не случилось»
Майсторович сможет дебютировать за «Динамо» в ответном матче с «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» не начинал переговоров с Бариновым о новом контракте

Агент Баринова объяснил, почему игрок не перешел из «Локомотива» в «Бешикташ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости