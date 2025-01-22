Агент Барбоза назвал защитника Мангаша средним игроком, не подходящим для «Спартака»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза в беседе поделился мнением об игре защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.

«Повторит ли Мангаш судьбу [Томаша] Тавареша? Может быть. Но это совершенно разные игроки. У Тавареша была сложная операция, после нее он не был в состоянии играть как раньше, ему нужна была практика, которую он не получил. Тавареш попал в «Спартак» в неподходящий момент, он был не готов к такому большому клубу, к такому давлению. Он приехал к знакомому по «Базелю» Абаскалю, но после ухода тренера потерял оптимизм. В любом случае я бы не ставил на нем крест — он может вернуться к большому футболу через некоторое время, потому что это все еще молодой игрок.

А у Мангаша другая ситуация — это игрок недостаточно высокой квалификации и без опыта игры в больших командах. У меня есть сомнения, что он сможет заиграть в «Спартаке», потому что это абсолютно средний футболист. Думаю, у него будут большие трудности», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» осенью 2024 года. 26-летний португалец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, забив гол.