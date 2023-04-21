Агент Бальде предположил, сколько нападающий «Спартака» забьет до конца сезона

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» предположил, сколько голов сможет забить игрок красно-белых до конца сезона.

«Бальде не ставит себе никаких пределов. Нужно просто хорошо играть, показывать себя на поле. Голы будут следствием этого», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года, подписав контракт на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 5 матчей за красно-белых в РПЛ и отметился 2 голами.