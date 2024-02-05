Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Хотелось поздравить маму с юбилеем победой над «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал о том, почему матч первого круга РПЛ против «Спартака» был для него особенным.

В 10-м туре чемпионата России самарская команда обыграла красно-белых со счетом 4:0.

«В целом «Спартак» всегда большой раздражитель для всех. Было приятно обыграть их с крупным счетом, не пропустив при этом, у себя дома при полном стадионе. Для меня это тоже был важный матч, потому что у мамы в этот день был юбилей, 50 лет. Очень хотелось ее поздравить этим матчем, этой победой. Знал, что в родном Красноярске сейчас все прикованы к экрану, отмечают мамин юбилей и при этом все вместе параллельно смотрят матч. Поэтому очень хотелось не подвести ее и болельщиков. Можно сказать, что в этот день у меня была дополнительная мотивация», — цитирует Витюгова Metaratings.ru.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.