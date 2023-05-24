Агент Миранчука: «Летом переход Антона в Европу сложно будет осуществить. Надеюсь, через год ситуация изменится»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, оценил вероятность перехода футболиста в Европу в летнее трансферное окно.

«Летом переход Антона Миранчука в Европу сложно будет осуществить, надеюсь, через год ситуация изменится. У него год контракта еще, это срок довольно приличный. За это время многое может поменяться, могут произойти разные эпизоды и повлиять на судьбу. Есть ли запросы? Я не знаю, кто-то скажет, что есть предложения из топ-5 чемпионатов Европы, но это разговоры. Сейчас вряд ли будут какие-то предложения», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 32 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.