Нагорных — о новом контракте Баринова: «Это формально зафиксировало наше обоюдное желание продолжать совместную работу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал для «СЭ» подписание нового контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

«Сегодня клуб подписал новый контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Это формально зафиксировало наше обоюдное желание продолжать совместную работу! Дмитрий — один из сильнейших полузащитников в российском футболе, важный игрок команды, обеспечивающий ее связанность и стабильность, настрой двигаться вперед! Уверен, что он и дальше будет прогрессировать у нас под руководством Михаила Галактионова», — сказал Нагорных «СЭ».

24 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.