В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал переход в грозненский клуб защитника Лукаса Ловата.

«Лукас Ловат расторг контракт со «Слованом» и свободным агентом перешел в наш клуб. «Ахмат» подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», — приводит слова Айдамирова Sport24.

«Ахмат» 18 января объявил о подписании с 27-летним бразильцем контракта до конца сезона-2026/27. Предыдущим клубом Ловата был братиславский «Слован».