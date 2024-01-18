В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал переход в грозненский клуб защитника Лукаса Ловата.
«Лукас Ловат расторг контракт со «Слованом» и свободным агентом перешел в наш клуб. «Ахмат» подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», — приводит слова Айдамирова Sport24.
«Ахмат» 18 января объявил о подписании с 27-летним бразильцем контракта до конца сезона-2026/27. Предыдущим клубом Ловата был братиславский «Слован».
Источник: Sport24
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