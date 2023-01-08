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Сегодня, 18:16

Агент Сутормина: «Он едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените».

«Он, естественно, отправляется на сборы «Зенита». Алексей едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита». Вот такая цель у него. Интерес со стороны «Ростова»? Пока без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб из санкт-Петерубрга 12 матчей (8 — в РПЛ).

Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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