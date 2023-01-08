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Аршавин объяснил, почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему молодые футболисты академии сине-бело-голубых не играют в основном составе команды.

«Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды. Есть ли в клубе молодежь, способная заиграть в основе? Да», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Ранее Аршавин поделился мнением о защитнике команды Нарулы Алипе.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23, набрав 42 очка в 17 матчах. Клуб из Санкт-Петербурга проведет два зимних сбора — в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы в ОАЭ.

Источник: https://www.youtube.com/@sbg_show
Андрей Аршавин
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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