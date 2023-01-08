Аршавин объяснил, почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему молодые футболисты академии сине-бело-голубых не играют в основном составе команды.

«Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды. Есть ли в клубе молодежь, способная заиграть в основе? Да», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Ранее Аршавин поделился мнением о защитнике команды Нарулы Алипе.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23, набрав 42 очка в 17 матчах. Клуб из Санкт-Петербурга проведет два зимних сбора — в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы в ОАЭ.