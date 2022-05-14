Агаларов вышел на второе место по голам в чемпионате России среди игроков не старше 21 года

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вышел на второе место по количеству голов за чемпионат среди футболистов, которым не исполнилось 22 лет.

Результативнее Гамида выступил только Игорь Симутенков, который в 1994 году отметился 21 голом и сменил «Динамо» на итальянскую «Реджану». По 18 мячей записывали себе в актив Владимир Бесчастных (в 19 лет), Александр Кержаков и Ласина Траоре.

Футболисты моложе 22 лет, которые забили более 13 голов за чемпионат России

Сезон Игрок Возраст* Команда Матчи Голы 1994 Игорь Симутенков 21 Динамо 28 21 2021/22 Гамид Агаларов 21 Уфа 27 19 2004 Александр Кержаков 21 Зенит 29 18 1993 Владимир Бесчастных 19 Спартак 29 18 2011/12 Ласина Траоре 21 Кубань 38 18 1993 Игорь Симутенков 20 Динамо 33 16 2004 Дмитрий Сычев 21 Локомотив 27 15 2018/19 Федор Чалов 21 ЦСКА 30 15 2006 Жо 19 ЦСКА 18 14 2002 Александр Кержаков 19 Зенит 29 14

Кроме того, Агаларов продолжает погоню за снайперским рекордом «Уфы» в премьер-лиге. 21-летний форвард в 38 матчах отличился 19 раз, тогда как Силвестр Игбун записал на свой счет 25 мячей в 108 встречах. Третий результат — 11 мячей — делят покинувший команду хорват Иван Пауревич и Вячеслав Кротов, который в этом сезоне не забил ни разу.

Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России