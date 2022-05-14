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Агаларов вышел на второе место по голам в чемпионате России среди игроков не старше 21 года

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вышел на второе место по количеству голов за чемпионат среди футболистов, которым не исполнилось 22 лет.

Результативнее Гамида выступил только Игорь Симутенков, который в 1994 году отметился 21 голом и сменил «Динамо» на итальянскую «Реджану». По 18 мячей записывали себе в актив Владимир Бесчастных (в 19 лет), Александр Кержаков и Ласина Траоре.

Футболисты моложе 22 лет, которые забили более 13 голов за чемпионат России

Сезон

Игрок

Возраст*

Команда

Матчи

Голы

1994

Игорь Симутенков

21

Динамо

28

21

2021/22

Гамид Агаларов

21

Уфа

27

19

2004

Александр Кержаков

21

Зенит

29

18

1993

Владимир Бесчастных

19

Спартак

29

18

2011/12

Ласина Траоре

21

Кубань

38

18

1993

Игорь Симутенков

20

Динамо

33

16

2004

Дмитрий Сычев

21

Локомотив

27

15

2018/19

Федор Чалов

21

ЦСКА

30

15

2006

Жо

19

ЦСКА

18

14

2002

Александр Кержаков

19

Зенит

29

14

Кроме того, Агаларов продолжает погоню за снайперским рекордом «Уфы» в премьер-лиге. 21-летний форвард в 38 матчах отличился 19 раз, тогда как Силвестр Игбун записал на свой счет 25 мячей в 108 встречах. Третий результат — 11 мячей — делят покинувший команду хорват Иван Пауревич и Вячеслав Кротов, который в этом сезоне не забил ни разу.

Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Силвестр Игбун

Нигерия

2015-2019

108

25

Гамид Агаларов

Россия

2020-н.в.

38

19

Иван Пауревич

Хорватия

2014-2019

120

11

Вячеслав Кротов

Россия

2015-н.в.

146

11

Дмитрий Стоцкий

Россия

2015-2018

97

10

Дмитрий Сысуев

Россия

2016-2021

100

10

Ондржей Ванек

Чехия

2016-2019

44

8

Марсинью

Бразилия

2014-2016

56

8

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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