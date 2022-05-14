Агаларов вышел на второе место по голам в чемпионате России среди игроков не старше 21 года
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вышел на второе место по количеству голов за чемпионат среди футболистов, которым не исполнилось 22 лет.
Результативнее Гамида выступил только Игорь Симутенков, который в 1994 году отметился 21 голом и сменил «Динамо» на итальянскую «Реджану». По 18 мячей записывали себе в актив Владимир Бесчастных (в 19 лет), Александр Кержаков и Ласина Траоре.
Футболисты моложе 22 лет, которые забили более 13 голов за чемпионат России
|
Сезон
|
Игрок
|
Возраст*
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1994
|
Игорь Симутенков
|
21
|
Динамо
|
28
|
21
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
21
|
Уфа
|
27
|
19
|
2004
|
Александр Кержаков
|
21
|
Зенит
|
29
|
18
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
19
|
Спартак
|
29
|
18
|
2011/12
|
Ласина Траоре
|
21
|
Кубань
|
38
|
18
|
1993
|
Игорь Симутенков
|
20
|
Динамо
|
33
|
16
|
2004
|
Дмитрий Сычев
|
21
|
Локомотив
|
27
|
15
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
21
|
ЦСКА
|
30
|
15
|
2006
|
Жо
|
19
|
ЦСКА
|
18
|
14
|
2002
|
Александр Кержаков
|
19
|
Зенит
|
29
|
14
Кроме того, Агаларов продолжает погоню за снайперским рекордом «Уфы» в премьер-лиге. 21-летний форвард в 38 матчах отличился 19 раз, тогда как Силвестр Игбун записал на свой счет 25 мячей в 108 встречах. Третий результат — 11 мячей — делят покинувший команду хорват Иван Пауревич и Вячеслав Кротов, который в этом сезоне не забил ни разу.
Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Силвестр Игбун
|
Нигерия
|
2015-2019
|
108
|
25
|
Гамид Агаларов
|
Россия
|
2020-н.в.
|
38
|
19
|
Иван Пауревич
|
Хорватия
|
2014-2019
|
120
|
11
|
Вячеслав Кротов
|
Россия
|
2015-н.в.
|
146
|
11
|
Дмитрий Стоцкий
|
Россия
|
2015-2018
|
97
|
10
|
Дмитрий Сысуев
|
Россия
|
2016-2021
|
100
|
10
|
Ондржей Ванек
|
Чехия
|
2016-2019
|
44
|
8
|
Марсинью
|
Бразилия
|
2014-2016
|
56
|
8
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0