Терюшков — о поражении от «Ростова»: «Максимально усложнили задачу. Будем решать ее со «Спартаком»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Двоякое впечатление. Первые 20 минут совсем ничего не получалось, пропустили два ненужных гола. Второй тайм разительно отличается от первого, там не получалось ровным счетом ничего. Не знаю, с чем это связано. Но ничего страшного, это футбол. Максимально осложнили себе задачу по избежанию зоны вылета и стыковых матчей, учитывая сегодняшнюю победу «Уфы». Будем теперь решать ее со «Спартаком». Будет сложно, играем дома, настраиваемся только на победу. Последим еще за результатом матча «Урал» — «Рубин», — сказал Терюшков «СЭ».

После 29 матчей «Химки» 12-е место в таблице Тинькофф РПЛ (29 очков). В заключительном туре подмосковный клуб сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи — 21 мая в 17:00 по московскому времени.