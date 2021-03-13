Аджоев: «Победа над ЦСКА как кислород»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нам некуда было деваться! Эта победа как кислород! Одна из главных игр в чемпионате для нас. Тем более выиграть вдевятером еще почетнее. Вопросы к судейству? Нет, я думаю, арбитр судил как умеет. Ломовицкий и Пантелеев — молодцы, как и вся команда!», — сказал Аджоев «СЭ»

Тульский клуб прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ — последний раз «Арсенал» побеждал 18 октября во встрече с «Уралом» (1:0).

После этого матча «Арсенал» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.

(Владислав Флегонтов)