Аджоев: «Победа над ЦСКА как кислород»
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
«Нам некуда было деваться! Эта победа как кислород! Одна из главных игр в чемпионате для нас. Тем более выиграть вдевятером еще почетнее. Вопросы к судейству? Нет, я думаю, арбитр судил как умеет. Ломовицкий и Пантелеев — молодцы, как и вся команда!», — сказал Аджоев «СЭ»
Тульский клуб прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ — последний раз «Арсенал» побеждал 18 октября во встрече с «Уралом» (1:0).
После этого матча «Арсенал» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.
(Владислав Флегонтов)
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