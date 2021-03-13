Парфенов похвалил игроков «Арсенала» после победы над ЦСКА
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).
«Хочу поздравить болельщиков и команду. Весь клуб. Много людей трудятся ради победы, переживают за команду.
Два разных тайма. Сопернику надо было исправлять ситуацию. А при счете 0:0 очень дисциплинировано и организовано сыграли.
Забили прекрасные мячи. Ребята выполнили те моменты, которые просили.
Концовка? Радует, что ребята дотерпели и достояли. Не было задачи показывать качество. Главное было просто достоять», — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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