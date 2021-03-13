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Парфенов похвалил игроков «Арсенала» после победы над ЦСКА

16:20
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Хочу поздравить болельщиков и команду. Весь клуб. Много людей трудятся ради победы, переживают за команду.

Два разных тайма. Сопернику надо было исправлять ситуацию. А при счете 0:0 очень дисциплинировано и организовано сыграли.

Забили прекрасные мячи. Ребята выполнили те моменты, которые просили.

Концовка? Радует, что ребята дотерпели и достояли. Не было задачи показывать качество. Главное было просто достоять», — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

Арсенал Т — ЦСКА

 

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