Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Арсенала» (1:2) в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему Гончаренко надо увольнять? Такие игры тоже бывают и с этим ничего не сделаешь. Руководство ему доверяет, значит и мы должны доверять. Сейчас такой сезон, все проигрывают. Следующая игра против «Зенита», думаю, она будет решающей ЦСКА. В чемпионство до сих пор верю», — сказал Рахимич «СЭ».

После этого матча «Арсенал» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в среду, 17 марта. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)