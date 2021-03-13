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Рахимич — о поражении ЦСКА: «До сих пор верю в чемпионство»

16:25
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Арсенала» (1:2) в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему Гончаренко надо увольнять? Такие игры тоже бывают и с этим ничего не сделаешь. Руководство ему доверяет, значит и мы должны доверять. Сейчас такой сезон, все проигрывают. Следующая игра против «Зенита», думаю, она будет решающей ЦСКА. В чемпионство до сих пор верю», — сказал Рахимич «СЭ».

После этого матча «Арсенал» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в среду, 17 марта. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Арсенал Т — ЦСКА

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