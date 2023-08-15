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Сегодня, 08:52

Слуцкий — об угрозах Дзюбы в адрес журналиста: «19-летний дебил работает для болельщиков»

Виктория Кравченко
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский специалист Леонид Слуцкий поддержал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в скандальной ситуации с журналистом.

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Нидерландах журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что там это невозможно. В Нидерландах даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь...» - сказал Слуцкий в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба пропускал игру 4-го тура РПЛ «Локомотива» с «Крыльями» из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После встречи один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

После этого стало известно, что КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
15
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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