ЦСКА подшутил над роликом «Спартака» с презентацией формы

ЦСКА подколол «Спартак» после того, как московский клуб опубликовал ролик с презентацией третьего комплекта формы на сезон-2023/24.

В видео по сюжету герой является фанатом красно-белых. Однако в новогоднем ролике ЦСКА этот же актер был активным болельщиком армейцев.

Герой в ролике «Спартака». Фото Скриншот видео

В связи с этим ЦСКА подшутил над «Спартаком», показав забавный ролик.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Врмейцы идут на 3-м месте, набрав также 9 очков.