Адвокат рассказал, что может грозить зачинщику драки на матче «Балтики» и «Спартака»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что грозит болельщику, который устроил потасовку на матче 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2) в субботу, 25 ноября.

«Говоря о наказании для зачинщика драки, для тех лиц, которые участвовали в драке, то скажу, что здесь нужно разбираться, — приводит «Газета.Ru» слова адвоката. — Но, вероятнее всего, будут возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», что подразумевает до пяти лет лишения свободы, или по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, наказание до двух лет лишения свободы. Или же по побоям, это статья 116 УК РФ. Но отмечу, что наказание по данным статьям ограничится условным сроком, если человек будет признан виновным. Или будет иное наказание, однако о реальном лишении свободы речи не идет».

Видеозапись драки была опубликована в воскресенье, 26 ноября. Зачинщик драки был задержан.